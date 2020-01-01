Принят бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов Экономика

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы приняли бюджет города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе 6-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 20 декабря.

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Основные характеристики документа представила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«Общий объем доходов бюджета города [на 2020 год] запланирован в сумме 13 млрд. 722,6 млн. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы — 5 млрд. 445,4 млн. рублей, безвозмездные перечисления — 8 млрд. 277,2 млн. рублей, эта сумма взята по состоянию на 19 декабря», — пояснила она.

Ольга Завьялкина добавила, что расходы составят 14 млрд. 150,6 млн. рублей.

«Дефицит бюджета [ожидается] в сумме 428 млн. рублей», — уточнила начальник финуправления.

Она сообщила, что доля расходов на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов 2020 года превысит 72%.

«Проект бюджета города сформирован в программной классификации расходов — в составе 16 муниципальных программ. Муниципальные программы охватывают все основные направления деятельности органов местного самоуправления. Доля программных расходов в бюджете 2020 года составляет 91,7%, или 13 млрд. 963 млн. рублей», — сказала Ольга Завьялкина.

После этого депутаты перешли к обсуждению проекта главного финансового документа города, а также поправки к нему.

Затем вопрос был вынесен на голосование.

«Бюджет города Пензы на 2020 год принят», — объявил глава Пензы Владимир Мутовкин, не уточнив при этом, как распределились голоса депутатов.

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Согласно проекту бюджета, который размещен на сайте гордумы Пензы, верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2021 года установлен в сумме около 5,2 млрд. рублей.

Общий объем доходов бюджета Пензы на 2021 год составит 13 млрд. 522,3 млн. рублей, расходов — 13 млрд. 591,7 млн. рублей, дефицит — 69,4 млн. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в сумме более 5,2 млрд. рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2022 год составит 12 млрд. 834,8 млн. рублей, расходов — 12 млрд. 873,8 млн. рублей, дефицит — почти 39 млн. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года установлен в размере около 5,3 млрд. рублей.