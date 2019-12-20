EN
14:55:38 Пятница, 20 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мутовкин вручил Бабыниной удостоверение и значок депутата гордумы Пензы

12:29 | 20.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил 21-летней студентке Саратовской государственной юридической академии Кристине Бабыниной удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва в начале 6-й очередной сессии в пятницу, 20 декабря.

Мутовкин вручил Бабыниной удостоверение и значок депутата гордумы Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что постановление избирательной комиссии Пензы №52/426 о передаче ей мандата депутата, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Виктора Кувайцева после его назначения на пост первого заместителя председателя облправительства, было подписано 11 декабря 2019 года.

«Уважаемая Кристина Андреевна, разрешите от всего депутатского корпуса поздравить Вас с избранием в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, пожелать Вам плодотворной, конструктивной работы на благо жителей города», — сказал Владимир Мутовкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение предложить кандидатуру Кристины Бабыниной избирательной комиссии Пензы для замещения вакантного мандата депутата гордумы было принято в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», состоявшегося 10 декабря 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
Строительство цирка будет активизировано в Пензе после Нового года — губернатор В Пензе рассмотрят вопрос о переходе всех школ на пятидневную учебную неделю
В Пензе будет ликвидирована общественная организация «Паритет» В Пензе автомобилисты помогли задержать нетрезвого водителя
Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником В городе Сурске, четырех поселках и 21 сельсовете перестанут регистрировать браки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама