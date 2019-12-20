Мутовкин вручил Бабыниной удостоверение и значок депутата гордумы Пензы Политика

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил 21-летней студентке Саратовской государственной юридической академии Кристине Бабыниной удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва в начале 6-й очередной сессии в пятницу, 20 декабря.

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Он уточнил, что постановление избирательной комиссии Пензы №52/426 о передаче ей мандата депутата, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Виктора Кувайцева после его назначения на пост первого заместителя председателя облправительства, было подписано 11 декабря 2019 года.

«Уважаемая Кристина Андреевна, разрешите от всего депутатского корпуса поздравить Вас с избранием в Пензенскую городскую думу седьмого созыва, пожелать Вам плодотворной, конструктивной работы на благо жителей города», — сказал Владимир Мутовкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение предложить кандидатуру Кристины Бабыниной избирательной комиссии Пензы для замещения вакантного мандата депутата гордумы было принято в ходе заседания президиума регполитсовета «Единой России», состоявшегося 10 декабря 2019 года.