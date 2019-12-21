EN
18:14:03 Суббота, 21 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с января начнут внедрять новый подход к организации закупок для муниципальных нужд

11:40 | 21.12.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Процесс оптимизации закупок для муниципальных нужд будет запущен в Пензе с января 2020 года. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

В Пензе с января начнут внедрять новый подход к организации закупок для муниципальных нужд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы знаете о том, что в федеральных законах прошли послабления, в первую очередь для национальных проектов, для того, чтобы ускорять их реализацию. Увеличились суммы, которые распорядители бюджетных средств могут направлять без конкурсных процедур — [путем закупки] у единственного поставщика, прямыми договорами. [...] Для нас в некоторых случаях это точно такая же проблема. Мы точно так же хотим понимать, что конкретно, за какие цены приобретают те или иные люди, принимающие решения о закупках», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Читайте также

В Пензе планируется сократить долю закупок у единственного поставщика

Андрей Лузгин пояснил, что с учетом большого количества распорядителей бюджетных средств с 2020 года решено перейти к консолидированным закупкам, когда определенная продукция, например, сахар, для всех учреждений будет приобретаться одним лотом.

Он добавил, что также будут сделаны шаги по повышению прозрачности процедур заключения договоров.

«Мы с января в качестве эксперимента запускаем «магазин электронных закупок», когда все закупки более 200 тыс. рублей будут осуществляться в электронном виде. Мы будем уходить от прямых договоров», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Мэр отметил, что для этого предусмотрены различные электронные площадки.

«Наша задача — деньги налогоплательщиков использовать максимально рационально», — подытожил он.

Загрузка...
Читайте также
Андрей Лузгин прокомментировал варианты решения проблем с транспортом в Пензе В Пензе летом 2020 года по Суре планируется пустить речной транспорт — мэр
Андрей Лузгин перечислил шаги по дальнейшему благоустройству набережной в Пензе Обозначены планы по созданию мест в детсадах и школах в развивающихся районах Пензы
Мэр сожалеет, что в Пензе пока не будет применяться налоговый режим для самозанятых В Пензе расставят приоритеты в решении проблем развития городского хозяйства
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама