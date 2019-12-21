В Пензе с января начнут внедрять новый подход к организации закупок для муниципальных нужд Экономика

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Процесс оптимизации закупок для муниципальных нужд будет запущен в Пензе с января 2020 года. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

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«Вы знаете о том, что в федеральных законах прошли послабления, в первую очередь для национальных проектов, для того, чтобы ускорять их реализацию. Увеличились суммы, которые распорядители бюджетных средств могут направлять без конкурсных процедур — [путем закупки] у единственного поставщика, прямыми договорами. [...] Для нас в некоторых случаях это точно такая же проблема. Мы точно так же хотим понимать, что конкретно, за какие цены приобретают те или иные люди, принимающие решения о закупках», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

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Андрей Лузгин пояснил, что с учетом большого количества распорядителей бюджетных средств с 2020 года решено перейти к консолидированным закупкам, когда определенная продукция, например, сахар, для всех учреждений будет приобретаться одним лотом.

Он добавил, что также будут сделаны шаги по повышению прозрачности процедур заключения договоров.

«Мы с января в качестве эксперимента запускаем «магазин электронных закупок», когда все закупки более 200 тыс. рублей будут осуществляться в электронном виде. Мы будем уходить от прямых договоров», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Мэр отметил, что для этого предусмотрены различные электронные площадки.

«Наша задача — деньги налогоплательщиков использовать максимально рационально», — подытожил он.