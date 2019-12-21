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Мэр сожалеет, что в Пензе пока не будет применяться налоговый режим для самозанятых

14:17 | 21.12.2019 | Экономика

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Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сожалеет, что на территории города пока не будет применяться налог на профессиональный доход.

Мэр сожалеет, что в Пензе пока не будет применяться налоговый режим для самозанятых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К сожалению, в первую волну регионов, которые с января начали это делать, у нас не получилось [войти]. Это возможность легализовать большое количество предпринимателей, которые находятся в «серой» зоне. Мы понимаем, что у нас из примерно 250 тыс. [человек] работоспособного населения 80 [тыс.] находятся в зоне, корректно так скажу, за которых на платятся никакие налоги — ни как с предпринимателей, ни «зарплатные» налоги», — отметил он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Андрей Лузгин напомнил, что Пензенская область неоднократно выходила с инициативой о включении региона в число субъектов РФ, на территории которых может применяться специальный налоговый режим для самозанятых граждан.

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Он выразил надежду на то, что физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в Пензенской области, смогут перейти на этот режим с июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начнет действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в Башкирии.

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