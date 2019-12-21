Мэр сожалеет, что в Пензе пока не будет применяться налоговый режим для самозанятых Экономика

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин сожалеет, что на территории города пока не будет применяться налог на профессиональный доход.

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«К сожалению, в первую волну регионов, которые с января начали это делать, у нас не получилось [войти]. Это возможность легализовать большое количество предпринимателей, которые находятся в «серой» зоне. Мы понимаем, что у нас из примерно 250 тыс. [человек] работоспособного населения 80 [тыс.] находятся в зоне, корректно так скажу, за которых на платятся никакие налоги — ни как с предпринимателей, ни «зарплатные» налоги», — отметил он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Андрей Лузгин напомнил, что Пензенская область неоднократно выходила с инициативой о включении региона в число субъектов РФ, на территории которых может применяться специальный налоговый режим для самозанятых граждан.

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Он выразил надежду на то, что физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в Пензенской области, смогут перейти на этот режим с июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начнет действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в Башкирии.