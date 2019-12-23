Фонд содействия инновациям за год направил 107 млн. рублей на пензенские проекты Экономика

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере выделил гранты на общую сумму более 107 млн. рублей на реализацию 27 проектов молодых инноваторов и производственных компаний из Пензенской области с начала 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в «Центре кластерного развития».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Денежные средства предоставлены по семи программам.

Так, 18 молодых инноваторов получили поддержку своих исследовательских проектов по программе «УМНИК». Центру молодежного инновационного творчества «Спутник» выделен грант на проведение экологической школы по разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий. Профинансированы проекты четырех стартапов по программам «Старт» и «Бизнес-старт», поддерживающие завершение исследований и разработок, а также вывод на рынок новой продукции. Кроме того, четырем проектам предоставлена поддержка для выпуска обновленной промпродукции. В числе получателей — КПФ «Круг», предприятия «Станкомашстрой», «Электромехизмерение» и «Титанмед».

Комментируя достигнутые результаты, заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов выразил уверенность в том, что успешное участие в конкурсах Фонда содействия инновациям благоприятно скажется на деятельности предпринимателей.

«Благодаря грантовой поддержке молодые инноваторы из Пензы найдут ресурсы для реализации своих бизнес-идей и ускорения вывода на рынок инновационных продуктов, а промышленные предприятия региона значительно снизят расходы на затратные исследования и разработки, первые стадии запуска новых промышленных проектов», — отметил он.

В свою очередь региональный представитель Фонда содействия инновациям Юлия Пронина обратила внимание на то, что в 2019 году общая сумма финансирования поддержанных проектов из Пензенской области более чем в 5 раз превышает уровень 2018-го.

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«Благодаря проводимой работе по информированию и продвижению программ грантовой поддержки фонда среди молодых инноваторов и инновационно активных предприятий, значительно увеличилось число проектов, подаваемых заявителями из Пензы и, как следствие, количество отобранных проектов-победителей», — пояснила она.

Юлия Пронина отметила, что по двум программам — «Кооперация» и «Бизнес-старт» — пензенские проекты были поддержаны впервые.

«В наших планах на следующий год — усиление информационной поддержки грантовых программ фонда в регионе, работа с пензенским бизнес-сообществом, популяризация инновационного предпринимательства среди пензенской молодежи в вузах. Потенциал инноваторов Пензенской области значителен, а программы фонда содействия инновациям как раз поддерживают коммерциализацию их идей и проектов», — добавила она.

С 2019 года региональное представительство Фонда содействия инновациям действует на базе ООО «Центр кластерного развития». Там оказывается консультационная поддержка по вопросам участия в программах государственной некоммерческой организации.