В Пензенской области за 11 месяцев введено около 753 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Около 753 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования с января по ноябрь 2019 года.

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По данным Пензастата, это почти на 41% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Основная часть — более 530 тыс. кв. метров — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это на 53% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В многоквартирных домах введено в эксплуатацию около 223 тыс. кв. метров

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров жилья.

В ходе встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, состоявшейся в Москве 21 октября, руководитель субъекта федерации заявил, что регион планирует справиться с поставленной задачей.