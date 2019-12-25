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В Пензенской области рассматривается возможность строительства арендного жилья

17:40 | 25.12.2019 | Экономика

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Возможность строительства арендного жилья рассматривается в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области рассматривается возможность строительства арендного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы рассматриваем — правительство Пензенской области — этот проект. Уже несколько раз к нему подходили. Я думаю, что это хороший проект, который нам нужно реализовывать в Пензенской области, строить арендное жилье», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в среду, 25 декабря.

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Иван Белозерцев отметил, что в Европе уже давно возводятся такие дома, а в России подобный опыт есть у Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы очень внимательно отнесемся к этой проблеме в 2020 году», — добавил губернатор.

В октябре 2016 года правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», который рассчитан до конца 2020 года.

Он предусматривает реализацию пилотных проектов по созданию арендного жилья и апартаментов в крупнейших городах, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам наличие спроса и экономическую эффективность используемых механизмов.

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