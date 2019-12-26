Принят бюджет Заречного на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов Экономика

Заречный, 26 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Заречного Пензенской области приняли бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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Как сообщает управление общественных связей Заречного, прогнозируемый объем доходов утвержден в размере 2 млрд. 237 млн. 778 тыс. рублей, расходов — 2 млрд. 221 млн. 861 тыс. рублей. Профицит составит 15,9 млн. рублей.

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Бюджет закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) сформирован по программно-целевому принципу. Денежные средства заложены на достижение конкретных задач, обозначенных в 13 муниципальных программах. В общем объеме расходов программные составят 93,5%.

Доля расходов на социальную сферу превысит 65%.

Помимо этого, на сессии внесены изменения в решение собрания представителей «О стоимости проезда в городском пассажирском транспорте».

Проезд в автобусах муниципального предприятия «Автотранс» по Заречному с 1 января составит 18 рублей, от ЗАТО до Пензы, а также в обратном направлении он обойдется в 42 рубля. Кроме того, будет изменена стоимость месячных проездных абонементов.