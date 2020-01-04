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Возможность покупки земли в Пензенской области на льготных условиях продлена до 2021 года

11:34 | 04.01.2020 | Экономика

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Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. Введение в действие нового порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, и тех, госсобственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов отложено до 1 января 2021 года.

Возможность покупки земли в Пензенской области на льготных условиях продлена до 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эта дата указана в постановлении правительства Пензенской области №848-пП от 27 декабря 2019 года, которым внесены соответствующие изменения в постановление №396-пП от 8 июля 2019 года.

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Данный документ предусматривал, что цена земельных участков в черте Пензы будет определяться по сумме, равной не 30%, а 50% кадастровой стоимости; на других территориях — не 15%, а 30%.

Случаи, при которых продажа земельных участков осуществляется на таких условиях, прописаны в постановлении правительства Пензенской области №232-пП от 6 мая 2015 года с последующими изменениями.

Утвержденный порядок призван, в частности, стимулировать бизнесменов к выкупу земельных участков под коммерческой недвижимостью, которые пока не оформлены в собственность.

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