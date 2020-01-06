Мэрия выдала «ПОАПК» разрешение на право организации рынка в центре Пензы на 5 лет Экономика

Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. Разрешение на право организации розничного рынка в центре Пензы — на улице Бакунина, 20 — выдано акционерному обществу «Пензенская областная агропромышленная корпорация» («ПОАПК»). Соответствующее постановление городской администрации №2490 подписал мэр Андрей Лузгин.

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«Срок действия разрешения на право организации розничного рынка — 5 лет с момента опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Пенза», — говорится в документе, обнародованном на сайте горадминистрации.

Правила выдачи разрешений на право организации розничного рынка утверждены постановлением правительства России №148 от 10 марта 2007 года. Согласно тексту документа, орган местного самоуправления обязан принять решение о выдаче разрешения или об отказе в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.

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При этом отказ возможен лишь в нескольких случаях: при отсутствии права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнительной власти региона планом, предусматривающим размещение таких мест торговли; несоответствие места расположения объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка указанному плану; подача заявления с нарушением требований или предоставление недостоверных сведений.

Акционерное общество «Пензенская областная агропромышленная корпорация» зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Бакунина, 20. Основной вид деятельности — торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках.

По данным департамента государственного имущества Пензенской области, количество акций, находящихся в собственности региона, составляет 26 млн. 786 тыс. 229 штук (100% уставного капитала).

Генеральным директором «ПОАПК» является руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.