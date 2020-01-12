«Пензенская правда» просит признать «Телесемь-Пенза» банкротом Экономика

Пенза, 12 января 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области возбудил производство по заявлению ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Телесемь-Пенза».

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В обоснование своих требований кредитор сослался на наличие задолженности, просроченной свыше трех месяцев.

Она установлена решением суда от 9 августа 2019 года, по которому компания «Телесемь-Пенза» должна выплатить издательско-полиграфическому комплексу около 4,4 млн. рублей.

Согласно материалам дела, по договору от 1 сентября 2009 года на выполнение работ по изготовлению тиражей печатного издания организация «Телесемь-Пенза» к марту 2019-го задолжала свыше 3,5 млн. рублей, в связи с чем была начислена неустойка.

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5 апреля 2019 года в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о начале процедуры ликвидации ООО «Телесемь-Пенза». Ликвидатором назначена Ирина Баландина. 22 мая ей было вручено уведомление об имеющейся задолженности, которая до сих пор не погашена.

В своем заявлении ИПК «Пензенская правда» просит признать ООО «Телесемь-Пенза» несостоятельным по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

В соответствии с данными Роскомнадзора, ООО «Телесемь-Пенза» являлось учредителем журнала «Антенна-Телесемь. Пенза». Действие свидетельства печатного СМИ прекращено 22 апреля 2019 года.