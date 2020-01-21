EN
17:17:27 Вторник, 21 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Группа компаний zWe проявила интерес к Пензенской области

12:38 | 21.01.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Группа компаний zWe, которая специализируется на строительстве ветропарков, преимущественно в Германии, рассматривает возможность открытия производства на территории Пензенской области.

Группа компаний zWe проявила интерес к Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Для обсуждения перспектив реализации такого проекта Пензу посетили один из основателей zWe Андре Винклер (Andre Winkler), учредитель zWe Projekt GmbH Оливер Мунк (Oliver Munk) и генеральный директор созданного в июле 2019 года в Крыму ООО «Новая энергия плюс» Геннадий Артамонов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, потенциальные инвесторы выразили интерес к организации на промышленных площадях Пензы сборки ветрогенераторов и солнечных батарей.

Кроме того, бизнесмены предложили установить в Пензенской области ветряные турбины, фотоэлектрические системы и станции для производства альтернативной электроэнергии.

Читайте также

Эллен фон Цитцевитц в Пензе рассказала о политике энергосбережения в Германии

На каких условиях они готовы начать сотрудничество с регионом, не уточняется.

Ожидается, что целесообразность предложенных проектов будет проанализирована в регионе в ближайшие две недели.

В октябре 2019 года группа компаний zWe объявила, что с лета начала активную деятельность в России и вместе с партнерами готовится к производству ветряных турбин на западе страны.

Также были обозначены планы по внедрению альтернативных источников энергии с учетом особенностей российского законодательства.

Загрузка...
Читайте также
Кузнецк примет областную лыжную эстафету В Пензе почтили память Владимира Ленина
Ущерб от незаконной добычи двух лосей в Пензенской области оценивается в 640 тыс. рублей В Пензе открыта горячая линия по вопросам назначения выплат семьям с детьми
Под Пензой мужчина оштрафован на 20 тыс. рублей за уклонение от прохождения службы После трагедии в Перми мэр Пензы призвал ускорить капремонт внутридомовых сетей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама