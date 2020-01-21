Группа компаний zWe проявила интерес к Пензенской области Экономика

Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Группа компаний zWe, которая специализируется на строительстве ветропарков, преимущественно в Германии, рассматривает возможность открытия производства на территории Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Для обсуждения перспектив реализации такого проекта Пензу посетили один из основателей zWe Андре Винклер (Andre Winkler), учредитель zWe Projekt GmbH Оливер Мунк (Oliver Munk) и генеральный директор созданного в июле 2019 года в Крыму ООО «Новая энергия плюс» Геннадий Артамонов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, потенциальные инвесторы выразили интерес к организации на промышленных площадях Пензы сборки ветрогенераторов и солнечных батарей.

Кроме того, бизнесмены предложили установить в Пензенской области ветряные турбины, фотоэлектрические системы и станции для производства альтернативной электроэнергии.

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На каких условиях они готовы начать сотрудничество с регионом, не уточняется.

Ожидается, что целесообразность предложенных проектов будет проанализирована в регионе в ближайшие две недели.

В октябре 2019 года группа компаний zWe объявила, что с лета начала активную деятельность в России и вместе с партнерами готовится к производству ветряных турбин на западе страны.

Также были обозначены планы по внедрению альтернативных источников энергии с учетом особенностей российского законодательства.