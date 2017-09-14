Эллен фон Цитцевитц в Пензе рассказала о политике энергосбережения в Германии Экономика

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Советник департамента экономики и науки посольства ФРГ в России Эллен фон Цитцевитц (Ellen von Zitzevitz) выступила с лекцией на английском языке «Актуальные вопросы защиты окружающей среды и политики энергосбережения в Германии» в рамках V конгресса «Фленсбург — Пенза», который продолжает свою работу в Пензенском государственном университете.

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Дипломат начала свой доклад, сопровождавшийся последовательным переводом, с разъяснения понятия «Energiewende». Оно означает взятый Германией курс на постепенный отказ от углеводородной и ядерной энергетики и почти полный переход страны на возобновляемые источники.

«Вполне вероятно, что при благоприятных обстоятельствах этот термин войдет в русский язык. Фундаментальными основами данного проекта являются две вещи — создание и внедрение источников возобновляемой энергии и ее более эффективное использование», — отметила Эллен фон Цитцевитц.

По ее словам, одним из важнейших аспектов концепции является грамотная система интеграции альтернативных источников энергии на общем рынке ресурсов.

«Второй сферой деятельности являются исследования в энергетике. […] В Германии обращают большое внимание именно на прикладные исследования, которые ведутся вместе с энергетическими компаниями», — пояснила советник посольства.

Она отметила, что другими важными направлениями этой политики являются внедрение гибридных автомобилей и электрокаров, а также модернизация сетей.

«Около 35% всей получаемой энергии в Германии — от возобновляемых источников. В данной сфере около 330 тыс. человек получили рабочие места», — уточнила дипломат.

Эллен фон Цитцевитц предположила, что в России переход на возобновляемые источники энергии мог бы быть эффективным в регионах, ориентированных на сельское хозяйство, так как в Германии фермерам удается не только полностью обеспечивать себя электричеством, используя ветрогенераторы на полях, но и даже продавать его излишки.

Она также обратила внимание на то, что в Берлине становится все больше электромобилей, в том числе благодаря различным методам стимулирования компаниями своих сотрудников.

Дипломат отметила, что все страны можно условно разделить на три группы — около 170-ти сотрудничают между собой по вопросам перехода на альтернативные источники энергии, другие представляют собой заинтересованных наблюдателей, а третьи находят в такой стратегии больше минусов, чем плюсов.

«Я рада тому, что Россия из категории скептиков постепенно переходит к заинтересованным в данной политике государствам», — призналась Эллен фон Цитцевитц.

По ее словам, во всем мире в проекты по переходу к возобновляемым источникам энергии вкладываются значительные инвестиции: на первом месте по их объему сейчас находится Китай.

Советник посольства выразила надежду на то, что в ближайшие 2–3 года в России начнут направлять на эти цели больше средств и страна сможет достичь значительных успехов.

«Есть цель, которая заключается в том, чтобы до 2020–2022 года достичь уровня 4,5% получения энергии от возобновляемых источников. […] Существует много препятствий для развития данной сферы. Например, в Ульяновской области компания построила ветроэнергетическую установку, которая обошлась примерно в два раза дороже, чем в Финляндии», — отметила Эллен фон Цитцевитц.

После окончания своей лекции она ответила на вопросы слушателей, среди которых было много студентов. В частности, некоторых из них заинтересовало, кто в основном за рубежом инвестирует в сферу альтернативных источников энергии.

Дипломат сообщила, что в Германии 95% вложений поступает от компаний, остальные 5% — это затраты государства на проведение исследований.

Отвечая на вопрос другого слушателя, Эллен фон Цитцевитц пояснила, что срок окупаемости ветрогенераторов составляет около 5 лет, однако затем они почти не требуют дополнительных вложений примерно еще 20 лет.

В завершение встречи советник посольства рекомендовала пензенским студентам учить немецкий язык и приезжать в Германию для изучения опыта в сфере альтернативной энергетики, чтобы в дальнейшем внедрять передовые технологии в России.