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В Пензенской области в 2019 году введено более 837 тыс. кв. метров жилья

12:45 | 30.01.2020 | Экономика

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Более 837 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области в 2019 году за счет всех источников финансирования. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области в 2019 году введено более 837 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Основной объем — почти 64% — по-прежнему приходится на долю индивидуального жилищного строительства. За 2019 год удалось ввести более 533 тыс. кв. метров. Это почти на 29% превышает показатель за 2018-й.

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По информации Пензастата, в 2019 году объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» по полному кругу стройкомпаний, оценивается в 37 млрд. 666 млн. 817 тыс. рублей. Индекс физического объема к уровню 2018-го составил 121,1%.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров жилья.

В ходе встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, состоявшейся в Москве 21 октября, руководитель субъекта федерации заявил, что регион планирует справиться с поставленной задачей.

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