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Завод «Азия Цемент» расширил ассортимент навального цемента

16:26 | 31.01.2020 | Экономика

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Завод «Азия Цемент», действующий в Никольском районе Пензенской области, расширил ассортимент выпускаемой продукции новой маркой навального цемента ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н.

Завод «Азия Цемент» расширил ассортимент навального цемента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н (ГОСТ 31108-2016) производится с добавлением доменного гранулированного шлака от 21% до 35%. Прошел все необходимые исследования и испытания. Получен сертификат соответствия, протокол испытаний и радиологических исследований», — говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

В нем указывается, что такой цемент обладает высокой водонепроницаемостью, повышенной трещиностойкостью и стойкостью к воздействию мягких и минерализованных вод, а также имеет плавную кинетику набора прочности, поэтому подходит для производства бетонов марок B10, B15, B22.5, В25 и строительных растворов.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» инженер-технолог по бетону ООО «Азия Цемент» Олег Суздальцев, цемент данной марки эффективен при производстве железобетонных изделий, требующих высокую степень тепловлажностной обработки, и конструкций, подвергающихся попеременному высыханию и увлажнению.

«Он также используется в так называемом «объемном» монолитном строительстве, для возведения гидротехнических, заглубленных, надземных и подводных конструкций, например, фундаментов, плотин, резервуаров и других объектов», — пояснил собеседник агентства.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».

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