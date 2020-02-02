Объем отгруженных товаров в Пензе по итогам 2019 года превысил 154 млрд. рублей Экономика

Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций Пензы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за январь-декабрь 2019 года 154 млрд. 373 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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«Относительно соответствующего периода 2018 года отгрузка товаров собственного производства в фактических ценах увеличилась на 4,6%», — отметили в Пензастате.

В пресс-службе добавили, что на долю Пензы приходится более 54% от объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в регионе.

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«Из общего объема отгруженных товаров в областном центре за январь-декабрь 2019 года около 68% приходилось на промышленные производства, объединяющие виды деятельности: «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов», — сказали в территориальном органе Федеральной службы госстатистики.

В Пензастате уточнили, что наибольшие темпы роста наблюдались в обрабатывающих производствах, а именно — на предприятиях, осуществляющих следующие виды деятельности: «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», где объемы выросли на 28%, «Производство электрического оборудования» — 22%, «Производство бумаги и бумажных изделий» — 14%, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — 10,5%.