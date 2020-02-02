EN
18:59:44 Воскресенье, 2 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Объем отгруженных товаров в Пензе по итогам 2019 года превысил 154 млрд. рублей

12:01 | 02.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 2 февраля 2020. PenzaNews. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций Пензы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил за январь-декабрь 2019 года 154 млрд. 373 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Объем отгруженных товаров в Пензе по итогам 2019 года превысил 154 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Относительно соответствующего периода 2018 года отгрузка товаров собственного производства в фактических ценах увеличилась на 4,6%», — отметили в Пензастате.

В пресс-службе добавили, что на долю Пензы приходится более 54% от объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в регионе.

Читайте также

Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам 2019 года 106,1%

«Из общего объема отгруженных товаров в областном центре за январь-декабрь 2019 года около 68% приходилось на промышленные производства, объединяющие виды деятельности: «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов», — сказали в территориальном органе Федеральной службы госстатистики.

В Пензастате уточнили, что наибольшие темпы роста наблюдались в обрабатывающих производствах, а именно — на предприятиях, осуществляющих следующие виды деятельности: «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», где объемы выросли на 28%, «Производство электрического оборудования» — 22%, «Производство бумаги и бумажных изделий» — 14%, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — 10,5%.

Загрузка...
Читайте также
По факту гибели мужчины при пожаре в Средней Елюзани организована проверка В Тамале мужчина осужден за неуплату алиментов на сумму более 1 млн. рублей
Под Пензой более 330 тыс. рублей похитили у мужчины, искавшего заработок Пожар в Средней Елюзани унес жизнь мужчины
Девять человек от Пензенской области справились с тестами на конкурсе «Лидеры России» В Твери «Динамо» разгромило пензенский «Дизель» со счетом 5:1
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама