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В Пензенской области в 2019 году выявлено более 2,5 тыс. нарушений прав предпринимателей

14:53 | 05.02.2020 | Экономика

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. 2 тыс. 545 нарушений прав предпринимателей выявлено в Пензенской области в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры региона.

В Пензенской области в 2019 году выявлено более 2,5 тыс. нарушений прав предпринимателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, в 2018 году их было на 10,5% больше — 2 тыс. 845.

В целях устранения выявленных нарушений в 2019 году было принесено 384 протеста, внесено 1 тыс. 85 представлений, в суды направлено 99 заявлений.

К дисциплинарной ответственности привлечены 895 должностных лиц.

Кроме того, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 68 человек.

В органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании направлено семь материалов прокурорских проверок.

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