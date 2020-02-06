В Пензенской области вновь пройдет конкурс «Лучший по профессии» Экономика

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Конкурс «Лучший по профессии» пройдет в Пензенской области с февраля по сентябрь 2020 года.

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Как отмечается в распоряжении регионального правительства от 4 февраля, он будет организован с целью выявления и поощрения лучших представителей рабочих профессий, распространения передового опыта и привлечения молодежи в ведущие сектора экономики.

Конкурс будет проводиться в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2022 годы».

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Перечень номинаций предстоит определить организационному комитету, в состав которого включены 12 чиновников. Возглавил его заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в Пензенской области с 2011 года.

В 2019 году победители были определены в 10 номинациях — среди машинистов маневрового тепловоза и крана, стеклодувов, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, операторов машинного доения коров, пчеловодов, каменщиков, грейдеристов, маляров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. Лауреаты за первое, второе и третье места получили в качестве призов автомобили «Datsun», телевизоры и ноутбуки соответственно.