«Пензенский арматурный завод» получит льготный займ ФРП
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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) на первом в 2020 году заседании одобрил предоставление льготных займов на общую сумму 707 млн. рублей пяти предприятиям, в числе которых «Пензенский арматурный завод».
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Общий бюджет проектов, которые намечено реализовать в Московской, Свердловской, Ивановской, Пензенской областях и Мордовии, составит около 1,5 млрд. рублей.
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«Пензенский арматурный завод» после одобрения займа ФРП на 21,1 млн. рублей приобретет в лизинг автоматический ковочный пресс с ЧПУ для выпуска запорной и регулирующей арматуры. [...] Новый пресс позволит заменить производственную линию традиционной технологии и увеличить выпуск продукции до 14 тыс. единиц», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Фонда развития промышленности.
В нем уточняется, что предприятию и ФРП предстоит заключить договор, фиксирующий обязательства сторон.