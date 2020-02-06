EN
19:41:49 Четверг, 6 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Пензенский арматурный завод» получит льготный займ ФРП

13:36 | 06.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) на первом в 2020 году заседании одобрил предоставление льготных займов на общую сумму 707 млн. рублей пяти предприятиям, в числе которых «Пензенский арматурный завод».

«Пензенский арматурный завод» получит льготный займ ФРП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общий бюджет проектов, которые намечено реализовать в Московской, Свердловской, Ивановской, Пензенской областях и Мордовии, составит около 1,5 млрд. рублей.

Читайте также

«Пензенский арматурный завод» вышел на новый этап развития — Дмитрий Акимов

«Пензенский арматурный завод» после одобрения займа ФРП на 21,1 млн. рублей приобретет в лизинг автоматический ковочный пресс с ЧПУ для выпуска запорной и регулирующей арматуры. [...] Новый пресс позволит заменить производственную линию традиционной технологии и увеличить выпуск продукции до 14 тыс. единиц», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Фонда развития промышленности.

В нем уточняется, что предприятию и ФРП предстоит заключить договор, фиксирующий обязательства сторон.

Загрузка...
Читайте также
По факту смертельного пожара в Белинском районе организована проверка В Пензе 20 человек награждены медалями к 75-летию Великой Победы
Мужчина проведет 10 месяцев в колонии за применение насилия к полицейскому под Пензой Банк «Кузнецкий» в 2019 году увеличил объем выдачи кредитов на 5,4%
В Пензе вступил в силу приговор наркоману, сдавшему чужой гараж на металлолом В Пензе в рамках проекта «Картина в библиотеке» готовят новую экспозицию
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама