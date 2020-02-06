Банк «Кузнецкий» в 2019 году увеличил объем выдачи кредитов на 5,4% Экономика

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям и физическим лицам в 2019 году кредиты на общую сумму 5,3 млрд. рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составил 5,4%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой банка.

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В нем уточняется, что кредитный портфель юридических лиц по состоянию на 1 января 2020 года составил 2,8 млрд. рублей; доля выданных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса превысила 57%, что примерно на 3% больше, чем в прошлом году.

Как отмечается в пресс-релизе, клиенты банка «Кузнецкий» представляют почти все сферы экономики региона. Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2019 год следующая: финансирование производства и распределение электроэнергии, газа и воды — 11,3%; финансирование предприятий обрабатывающей промышленности — 28,6%; сфера оптовой и розничной торговли — 7,6%; строительство — 7,1%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 3,3%; сельское хозяйство — 2,6%; прочие виды деятельности — 39,5%.

«Банк «Кузнецкий» создает одинаково благоприятные условия кредитования для всех организаций Пензенской области и помогает развиваться предприятиям любой сферы деятельности. Для каждого клиента банк подбирает наиболее выгодную и оптимальную программу кредитования в соответствии со спецификой его деятельности», — сказано в сообщении.

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Кроме того, в нем подчеркивается, что в «Кузнецком» реализуется программа господдержки льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях.

«В 2019 году были профинансированы предприятия по государственным программам льготного кредитования на сумму порядка 1 млрд. рублей», — добавляется в тексте.

По словам председателя правления банка «Кузнецкий» Михаила Дралина, кредитно-финансовое учреждение заинтересовано в успехе своих клиентов.

«Кредитные продукты были разработаны с учетом потребностей и специфики их бизнеса. Банк также стремится участвовать в различных государственных программах поддержки бизнеса, чтобы у бизнеса было больше возможностей для успешного развития. В планах банка — сохранение и увеличение заданных темпов кредитования», — отметил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.