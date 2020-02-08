На протяжении 7 лет субсидии пензенскому «МФЦ» предоставляли с нарушениями Экономика

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Нарушения, допущенные при выделении субсидий ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2012–2018 годах и их использовании, выявлены в ходе проверки, проведенной в 2019 году. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

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«Были выявлены нарушения при выделении и использовании субсидий на иные цели — как со стороны учредителя, так и со стороны автономного учреждения. На протяжении 7 лет целевые субсидии перечислялись подведомственному учреждению без составления им финансово-экономического обоснования необходимости указанных расходов. B соглашения, заключенные между департаментом госимущества [Пензенской области] и ГАУ «МФЦ», постоянно вносились коррективы, менялись суммы, добавлялись новые направления», — сказал Михаил Макаров, представляя отчет Счетной палаты региона о работе в 2019 году в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля.

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По его словам, контроля со стороны учредителя за этими средствами не было.

Как уточняется в отчете, опубликованном на сайте регионального парламента, без финансово-экономического обоснования расходов учреждению были перечислены субсидии на общую сумму 105 млн. рублей.

Также среди выявленных нарушений — факт неправомерного предоставления в 2018 году департаментом госимущества Пензенской области ГАУ «МФЦ» субсидии в размере около 12,9 млн. рублей на закупку движимого имущества для его передачи другим юридическим лицам.