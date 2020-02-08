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В Пензенской области вскрыты факты неэффективного использования средств на поддержку МСП

14:25 | 08.02.2020 | Экономика

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Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области вскрыла факты неэффективного использования направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) бюджетных средств в ходе проверки, объектами которой являлись министерство экономики региона, администрации Мокшана, Сердобска и Никольска.

В Пензенской области вскрыты факты неэффективного использования средств на поддержку МСП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств на общую сумму порядка 6 млн. рублей», — сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров, представляя отчет о работе в 2019 году в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля.

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Он добавил, что при отсутствии должного контроля со стороны министерства экономики Пензенской области имели место факты неправомерного предоставления субсидий, а также случаи неисполнения предпринимателями взятых на себя обязательств по увеличению оборота продукции и среднесписочной численности работников.

«Выявлен формальный подход администраций к определению показателей результативности использования субсидий. В целом отмечена низкая эффективность мероприятий данных муниципальных программ, реализация которых не решает социально-экономических проблем монопрофильных муниципальных образований», — сказал Михаил Макаров.

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