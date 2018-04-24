Сергей Капралов прошел «курсы для будущих губернаторов» Политика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Организованный РАНХиГС при поддержке Кремля первый тренинг для президентского кадрового резерва, который еще называют «курсами для будущих губернаторов», прошли 74 человека, в том числе министр экономики Пензенской области Сергей Капралов. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на окончательный список слушателей, имеющийся в распоряжении агентства.

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О достоверности документа, в котором значатся фамилии депутатов, сенаторов, представителей правительства, подмосковных властей, столичной мэрии, регионов и госкомпаний, заявили три участника тренинга. Подлинность списка в самой РАНХиГС не подтвердили, но и не опровергли.

По данным издания, в минувшую пятницу, 20 апреля, во Владимирском зале Кремля состоялся «выпускной» финалистов курсов. Грамоты им вручил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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Как отмечает РБК, в рамках программы обучения кадрового резерва, которое началось в июне 2017 года и закончилось в апреле, кандидаты на высокие государственные посты слушали лекции представителей российской политической и деловой элиты, прыгали в воду со скалы в Сочи, ложились под движущийся БТР, соревновались в гонках на лодках, а также изучали китайскую философию и цифровую экономику в Гонконге.

По каким критериям отбирались будущие участники программы, организаторы не раскрывают. Известно, что восемь ее слушателей уже получили новые назначения: Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, Глеб Никитин — Нижегородскую, Станислав Воскресенский — Ивановскую, Александр Бурков — Омскую, Андрей Клычков — Орловскую, Андрей Травников — Новосибирскую, Александр Цыбульский — Ненецкий автономный округ. Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщало о том, что к единому дню голосования 9 сентября свои посты могут покинуть несколько глав регионов, однако речь идет не о массовых, а о «точечных» отставках.