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Сергей Капралов прошел «курсы для будущих губернаторов»

13:34 | 24.04.2018 | Политика

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Организованный РАНХиГС при поддержке Кремля первый тренинг для президентского кадрового резерва, который еще называют «курсами для будущих губернаторов», прошли 74 человека, в том числе министр экономики Пензенской области Сергей Капралов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на окончательный список слушателей, имеющийся в распоряжении агентства.

Сергей Капралов прошел «курсы для будущих губернаторов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

О достоверности документа, в котором значатся фамилии депутатов, сенаторов, представителей правительства, подмосковных властей, столичной мэрии, регионов и госкомпаний, заявили три участника тренинга. Подлинность списка в самой РАНХиГС не подтвердили, но и не опровергли.

По данным издания, в минувшую пятницу, 20 апреля, во Владимирском зале Кремля состоялся «выпускной» финалистов курсов. Грамоты им вручил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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Как отмечает РБК, в рамках программы обучения кадрового резерва, которое началось в июне 2017 года и закончилось в апреле, кандидаты на высокие государственные посты слушали лекции представителей российской политической и деловой элиты, прыгали в воду со скалы в Сочи, ложились под движущийся БТР, соревновались в гонках на лодках, а также изучали китайскую философию и цифровую экономику в Гонконге.

По каким критериям отбирались будущие участники программы, организаторы не раскрывают. Известно, что восемь ее слушателей уже получили новые назначения: Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, Глеб Никитин — Нижегородскую, Станислав Воскресенский — Ивановскую, Александр Бурков — Омскую, Андрей Клычков — Орловскую, Андрей Травников — Новосибирскую, Александр Цыбульский — Ненецкий автономный округ. Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.

Ранее агентство со ссылкой на свои источники сообщало о том, что к единому дню голосования 9 сентября свои посты могут покинуть несколько глав регионов, однако речь идет не о массовых, а о «точечных» отставках.

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