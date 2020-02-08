В Пензенской области в 2019 году в сфере закупок выявлены нарушения на 132 млн. рублей Экономика

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Нарушения на общую сумму 132 млн. рублей выявлены в сфере закупок в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил председатель Счетной палаты региона Михаил Макаров.

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«Из 19 контрольных мероприятий вопросы закупочной деятельности рассматривались в 11-ти», — сказал он, представляя отчет Счетной палаты региона о работе в 2019 году в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся 7 февраля.

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Михаил Макаров уточнил, что во время трех контрольных мероприятий были проанализированы совместные закупки учреждений.

«Как показали проверки, организация совместных закупок носила формальный характер. Соглашения об их проведении были заключены с нарушением ряда требований, установленных законом №44 [«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»]», — отметил председатель Счетной палаты Пензенской области.

По его словам, типичным нарушением при проведении совместных закупок являлось несоблюдение процедуры формирования обоснования начальной (максимальной) цены контракта.