Счетная палата Пензенской области в 2019 году выявила нарушения почти на 1,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 8 февраля 2020. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на сумму около 1,3 млрд. рублей в ходе проведенных в 2019 году проверок, которыми были охвачены девять органов исполнительной власти региона, 29 госучреждений, 29 органов местного самоуправления со структурными подразделениями и два хозяйствующих субъекта. Соответствующая информация представлена в отчете, опубликованном на сайте Законодательного собрания региона.

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В нем уточняется, что при расчете этой суммы не учтены случаи неэффективного использования государственных средств.

Объем вскрытых в регионе финансовых нарушений заметно вырос: по итогам 2017 года они были выявлены на сумму около 522 млн. рублей, по результатам 2018-го — почти на 795 млн. рублей.

В 2019 году основной объем — на сумму более 923 млн. рублей — пришелся на грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета. Кроме того, зафиксированы нарушения порядка формирования или финобеспечения выполнения государственного или муниципального задания учреждениями — на 182 млн. рублей. Помимо этого, допущены нарушения в сфере закупок — на сумму 132 млн. рублей. Также имели место нарушения при оформлении фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами — на 36 млн. рублей, при применении бюджетной классификации — на 13,5 млн. рублей и при расходовании субвенций не в соответствии с целями их предоставления — на 0,3 млн. рублей.