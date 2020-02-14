В Пензе стало меньше юрлиц и ИП Экономика

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Сокращение числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наблюдается в Пензе. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, на 1 января 2020 года в территориальном разделе статистического регистра в Пензе зарегистрировано 14 тыс. 916 юридических лиц, что составляет 64,1% от учтенных в целом по области. За год число юрлиц сократилось на 1 тыс. 624 организации — почти на 10%.

В Пензе также действуют 15 тыс. 362 индивидуальных предпринимателя, что составляет 46,3% от общего числа ИП в регионе. По официальной информации, 96 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в 2019 году. В итоге в городе стало примерно на 0,6% ИП меньше.

Помимо этого, в статрегистре числится 108 крестьянско-фермерских хозяйств, что составляет 6,2% от общего количества КФХ в регионе. По сравнению с данными на 1 января 2019 года их стало на три больше, увеличение составило около 3%.

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В структуре юридических лиц по формам собственности преобладают организации с частной собственностью, которых насчитывается 13 тыс. 421. На начало 2020 года их доля составляла 90%. К государственному сектору экономики, включая муниципальную собственность, относилось 3,8% — 566 юрлиц.

Основным видом экономической деятельности большинства предприятий и организаций — 4 тыс. 319, или 29%, — значится «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

С видом деятельности «Строительство» зарегистрировано 1 тыс. 682 организации (11,3%), «Промышленные производства» — 1 тыс. 628 (10,9%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 1 тыс. 501 (10,1%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 1 тыс. 212 (8,1%), «Транспортировка и хранение» — 1 тыс. 16 (6,8%).

Наименьшее число юрлиц, из учтенных по городу Пензе на 1 января 2020 года, работает в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 165 организаций, или 1,1%.