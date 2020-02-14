В Пензенской области в 2019 году рассмотрено около 1,3 тыс. дел о банкротстве Экономика

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области рассмотрел в 2019 году 1 тыс. 264 заявления о признании несостоятельным (банкротом), что на 475 больше, чем в 2018-м. Об этом сообщил председатель суда Станислав Радин.

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«Из них 153 заявления о признании банкротами юридических лиц, 1 тыс. 77 граждан, 34 индивидуальных предпринимателя», — уточнил он в ходе совещания, посвященного подведению итогов работы Арбитражного суда Пензенской области в 2019 году и определению задач на 2020-й.

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Станислав Радин добавил, что завершено производство по делам о банкротстве в связи с окончанием конкурсного производства в 55 случаях, с прекращением производства по делу — в 201, с оставлением заявления без рассмотрения — в 15, с завершением реализации имущества — в 990, с передачей по подсудности — в трех.

По его словам, 134 дела окончены с вынесением определения о прекращении производства.

«Остаток неоконченных дел о банкротстве на конец отчетного периода составляет 1 тыс. 618 дел», — сказал председатель суда, отметив, что из них в отношении юрлиц — 237, граждан — 1 тыс. 309, ИП — 72.