EN
16:45:28 Понедельник, 17 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор потребовал активизировать борьбу с серыми зарплатами

13:42 | 17.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать борьбу с теневой занятостью и серыми зарплатами.

Пензенский губернатор потребовал активизировать борьбу с серыми зарплатами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Люди пишут, что не могут оформить пособия, взять ипотеку и так далее, потому что не могут подтвердить свой доход. А не могут подтвердить свой доход потому, что [им] платят в конверте. [...] Если человек на территории района работает в организации и получает в конверте, это плохая работа администрации [...] и правоохранителей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

Читайте также

В Пензе стало меньше юрлиц и ИП

Иван Белозерцев призвал чиновников на местах инициировать проверки и принимать «конкретные меры».

«Как это так? XXI век, у нас люди получают заработную плату в конвертах, не оформляются трудовые отношения», — возмутился глава региона.

По мнению губернатора, к работе по легализации теневой занятости должны подключиться сотрудники Минтруда региона, правоохранительных органов, а также представители аппарата уполномоченного по правам человека в Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе объявлен сбор средств на реабилитацию хоккеиста Егора Кирина Львова-Белова и Котяков обсудили развитие проектов «Квартала Луи»
В Иссинском районе выясняют обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими В ДТП под Пензой один человек погиб, еще трое пострадали
Губернатор потребовал разобраться с работой «Горводоканала» в Пензе Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию, посвященную торговым автоматам в школах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама