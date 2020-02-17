Пензенский губернатор потребовал активизировать борьбу с серыми зарплатами Экономика

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать борьбу с теневой занятостью и серыми зарплатами.

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«Люди пишут, что не могут оформить пособия, взять ипотеку и так далее, потому что не могут подтвердить свой доход. А не могут подтвердить свой доход потому, что [им] платят в конверте. [...] Если человек на территории района работает в организации и получает в конверте, это плохая работа администрации [...] и правоохранителей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

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Иван Белозерцев призвал чиновников на местах инициировать проверки и принимать «конкретные меры».

«Как это так? XXI век, у нас люди получают заработную плату в конвертах, не оформляются трудовые отношения», — возмутился глава региона.

По мнению губернатора, к работе по легализации теневой занятости должны подключиться сотрудники Минтруда региона, правоохранительных органов, а также представители аппарата уполномоченного по правам человека в Пензенской области.