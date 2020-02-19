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Объем отгруженных товаров в Пензенской области в 2019 году составил 249 млрд. рублей

13:20 | 19.02.2020 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил в Пензенской области в 2019 году 249 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Объем отгруженных товаров в Пензенской области в 2019 году составил 249 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Пензастата, это на 9,9% больше, чем в 2018 году.

Наибольший рост наблюдается в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 135,3% к уровню 2018 года, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 132,7%, машин и оборудования — 129,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 119,3%, электрического оборудования — 117,5%, пищевых продуктов — 113,2%, бумаги и бумажных изделий — 109,5%, лекарственных средств и материалов — 107,1%.

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