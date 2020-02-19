Пензенская область заняла третье место в ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек Экономика

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья в расчете на 1 тыс. человек населения с показателем 635 кв. метров. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«В муниципальных образованиях области наибольший объем ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения приходится на Пензенский район — 1 тыс. 832 кв. метра и Бессоновский — 1 тыс. 11 кв. метров», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

Максим Уханов добавил, что в Пензе в 2019 году введено 857 кв. метров на 1 тыс. человек, в Кузнецке — 462 кв. метра.

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Согласно данным, размещенным на сайте Пензастата, в 2013 году в регионе в расчете на 1 тыс. человек было введено 609,1 кв. метра жилья, в 2014 — 664,7 кв. метра, в 2015 — 688,6 кв. метра, в 2016 — 658,6 кв. метра, в 2017 — 663,6 кв. метра, в 2018 — 500,3 кв. метра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году в Пензенской области за счет всех источников финансирования введено более 837 тыс. кв. метров жилья.

Основной объем — почти 64% — по-прежнему пришелся на долю индивидуального жилищного строительства. За 2019 год удалось ввести более 533 тыс. кв. метров.