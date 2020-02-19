В Пензе представлен отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год Экономика

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления муниципального имущества (УМИ) Пензы Ирина Кочеткова представила отчет о результатах работы за 2019 год на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительной деятельности, состоявшемся в среду, 19 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она напомнила, что в прогнозный план приватизации было включено 42 объекта недвижимости, акции девяти акционерных обществ (АО), доля в уставном капитале одного общества с ограниченной ответственностью (ООО) и два муниципальных предприятия — «Пензтеплоснабжение» и «Пензалифт».

«В течение года было проведено 38 процедур торгов. Это аукционы, конкурсы и торги посредством публичных предложений. По их результатам поступило в бюджет города Пензы от продажи [муниципального имущества] 41 млн. 420 тыс. рублей», — сказала начальник УМИ.

По словам Ирины Кочетковой, в прошлом году было заключено 10 договоров купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации их преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества на сумму 14 млн. 384 тыс. рублей.

Она отметила, что эта сумма в полном объеме поступит в бюджет в течение 5 лет, поскольку субъектам МСП предоставляется рассрочка.

Начальник УМИ уточнила, что по аналогичным договорам, которые были заключены в 2014–2019 годах, предусматривающим оплату в рассрочку, в бюджет города в прошлом году перечислено 10 млн. 432 тыс. рублей.

Ирина Кочеткова добавила, что было проведено 12 процедур торгов по продаже акций восьми АО на сумму 403 млн. 877 тыс. рублей.

«Торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», — подытожила она.