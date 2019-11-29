МКП «Теплоснабжение» и СМУП «Пензалифт» включены в план приватизации Экономика

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, предусматривающий, в частности, преобразование двух унитарных предприятий — МКП «Теплоснабжение города Пензы» и СМУП «Пензалифт» — в АО и ООО соответственно, утвержден в ходе 5-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября.

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При обсуждении данного вопроса заместитель главы города, член фракции коммунистов Олег Шаляпин выразил обеспокоенность по поводу введения процедуры наблюдения в отношении специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт», предположив, что его имущество может быть распродано за бесценок.

Он призвал не допустить этого и напомнил печальный опыт банкротства МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» («ППП»).

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В свою очередь депутат от КПРФ Илья Селиванов обратил внимание на судьбу МУП «Спецбюро», в отношении которого, по его словам, фирма «Фауна» планирует в ближайшее время подать иск о банкротстве.

Тему финансового состояния муниципальных предприятий продолжил глава фракции коммунистов Александр Смирнов, который задался вопросами о целесообразности заключения соглашения с ПАО «Т Плюс» о передаче сетей МКП «Теплоснабжение города Пензы», задолжавшего акционерному обществу примерно 1,5 млрд. рублей, а также о гарантиях того, что это положительно скажется на состоянии инфраструктуры.

В ходе дальнейшей дискуссии депутат от КПРФ Александр Рогожкин высказал озабоченность тем фактом, что частная компания станет монополистом, которого вряд ли смогут контролировать городские власти.

Комментируя прозвучавшие замечания, глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин заявил, что в первую очередь в приватизации предприятия заинтересован муниципалитет.

«Если говорить про «Т Плюс», мы ему, откровенно сказать, хотим навязать это МКП, потому что нам его не под силу содержать, а «Т Плюс» [...] абсолютно, Александр Дмитриевич, не горит желанием принимать это МКП на себя», — сказал он, обращаясь к Александру Рогожкину.

Также коммунисту ответил мэр Пензы Андрей Лузгин.

«Т Плюс» — в первую очередь теплогенерирующая организация, а МПК «Теплоснабжение» — это сетевая организация. У нас ситуация с генерацией тепла и горячей воды не поменяется после передачи сетей МКП», — отметил глава администрации города.

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Подключившись к обсуждению данного вопроса, депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева акцентировала внимание на двух моментах.

Так, по ее словам, задолженность в размере 1,5 млрд. рублей была накоплена за длительное время, и немаловажную роль в этом сыграли управляющие компании, входившие в структуру ООО «ГУК».

«Во-вторых, сети МКП ничуть не лучше, чем у «Т Плюс», а, я бы даже сказала, гораздо хуже», — подчеркнула она.

Своеобразный итог дискуссии подвел депутат-единоросс Роман Петрухин.

«Я так понимаю, все-таки коллеги из КПРФ плохо представляют функционал МКП. Это транзитер. Все убытки, все потери — как раз на транзите», — пояснил он, выразив мнение, что чем раньше муниципалитет избавится от этих убытков, тем лучше.

После этого вопрос об утверждении прогнозного плана приватизации был вынесен на голосование.

«Решение принято большинством голосов», — объявил Владимир Мутовкин, не уточнив при этом, сколько депутатов высказались «за».