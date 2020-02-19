Кочеткова ушла от прямых ответов на вопросы о мерах по недопущению банкротства «Спецбюро» Экономика

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова ушла от прямых ответов на вопросы депутатов гордумы, входящих во фракцию КПРФ, о мерах, которые УМИ планирует предпринять по недопущению банкротства МУП «Спецбюро».

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«Мне непонятен вопрос по поводу «спасения» и «как мы дальше будем поддерживать». Естественно, предприятие будет работать в рамках действующего законодательства. Денежные средства на содержание, в том числе и на уборку кладбищ, имеются в ЖКХ. В случае их отсутствия они будут также добавляться, естественно, через законный способ. И дальше будет в том числе это предприятие контролироваться. Оно контролировалось и раньше. Никто его до ручки, как Вы говорите, не доводил», — сказала Ирина Кочеткова, поясняя сложившуюся вокруг МУПа ситуацию на заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительной деятельности при обсуждении вопросов в разделе «Разное».

Она добавила, что предприятие «в настоящее время на рынке, который увеличился по сравнению с предыдущими годами», и причиной текущего положения дел стала высокая конкуренция.

Прокомментировать информацию о том, что сайт МУП «Спецбюро», на котором были размещены сведения об оказываемых ритуальных услугах, не работает и выставлен на продажу, начальник УМИ не смогла.

Также она не пояснила, какая подготовка проведена в преддверии назначенного на 20 февраля судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании предприятия несостоятельным и какой позиции планирует придерживаться муниципалитет.

«Будем докладывать все по существу», — сказала Ирина Кочеткова, отметив, что все доводы можно будет услышать непосредственно в суде.

Депутаты от КПРФ несколько раз пытались получить конкретные ответы на свои вопросы, но услышали лишь обтекаемые формулировки.

Коммунист Александр Трутнев возмутился тем фактом, что начальник УМИ отказывается предоставить членам комиссии информацию, касающуюся муниципального предприятия.

После этого в полемику с ним вступил глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Александр Васильевич, читайте регламент и устав. Я Вам в который раз уже говорю. Вы пытаетесь брать функции, несвойственные Пензенской городской думе. Читайте регламент и устав — что может депутат, какие у него полномочия. Если у Вас есть вопросы, еще раз говорю, Вы можете написать любой запрос, но отчитываться перед Вами в порядке онлайн никто не обязан», — подчеркнул он.