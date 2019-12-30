В Пензе суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом МУП «Спецбюро» Экономика

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области принял к рассмотрению заявление индивидуального предпринимателя Татьяны Подоляновой о признании муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» несостоятельным (банкротом).

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Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 16 января.

Согласно материалам дела, основанием для обращения предпринимателя в суд стала задолженность в размере около 490 тыс. рублей, просроченная свыше трех месяцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году стало известно о выявлении фактов нерационального расходования бюджетных средств и ресурсов руководством МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы».

В июле на одном из совещаний в мэрии было озвучено, что при наличии задолженности по зарплате заместитель директора предприятия предоставлял площади МУПа под похоронное агентство, которым владела его супруга.

На следующий день было принято решение о смене руководства МУП «Спецбюро». Бывший заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы Михаил Сарафанников был назначен на должность директора, которую до этого занимал Вадим Костин.