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«Алькорр» планирует построить сеть газовых заправок в Пензенской области

17:15 | 26.02.2020 | Экономика

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Перспективы строительства сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Пензенской области стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и членов регионального правительства с руководством ООО «Алькорр», состоявшейся в среду, 26 февраля.

«Алькорр» планирует построить сеть газовых заправок в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня «Алькорр» — это 13 комплексов премиального класса с широчайшим спектром услуг, равных которым нет в Саратовской области. В компании работают порядка 350 человек», — сказал директор саратовского филиала организации Тимур Албаков.

По его словам, в настоящее время фирма ведет строительство шести АГНКС в Саратовской области.

«Хотели бы поработать и в Пензе», — добавил Тимур Албаков.

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В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе.

«Я дам поручение проработать этот вопрос. Рассмотрим варианты с земельными участками под строительство заправок и в ближайшее время примем окончательное решение», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, компания «Алькорр» готова вложить в реализацию проекта 300 млн. рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью «Алькорр» зарегистрировано в Чечне. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом. Директором компании является Виктор Поголов.

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