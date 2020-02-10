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Приобретение новых троллейбусов в Пензе пока не планируется — губернатор

10:40 | 10.02.2020 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Обновление троллейбусного парка в Пензе в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Приобретение новых троллейбусов в Пензе пока не планируется — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы пока не планируем приобретение подвижного состава, потому что троллейбусы очень дорого стоят», — сказал он, отвечая на вопрос одного из интернет-пользователей в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 10 февраля.

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Вместе с тем Иван Белозерцев напомнил, что от Пензенской области подана заявка на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе.

«Планируют реализовать заявку в 2021 году», — уточнил глава региона, добавив, что принимаются меры для того, чтобы сроки финансирования были перенесены на 2020 год.

По словам губернатора, покупать автобусы намечено в лизинг по льготным ценам, «что будет очень выгодно».

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