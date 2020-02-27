На заводе «Белинсксельмаш» в рамках нацпроекта удалось достичь снижения трудоемкости Экономика

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Участие завода «Белинсксельмаш» в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило за несколько месяцев достичь существенного снижения трудоемкости процессов. Об этом сообщил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

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«На участке по сборке сеялок трудились 13 слесарей механосборочных работ. Сейчас для выполнения аналогичных операций достаточно 11-ти», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, добавив, что время протекания процесса при этом сокращено в два раза.

Министр добавил, что благодаря оптимизации работы удалось достичь положительной динамики по ряду показателей.

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«Незавершенное производство сокращено на 77%. Выработка выросла на 17%. На 28% сокращена занимаемая производственная площадь», — уточнил Михаил Торгашин.

Глава регионального Минпрома пояснил, что новое планировочное решение участка сборки сеялок позволило исключить избыточные процессы, уменьшить время изготовления единицы продукции и тщательнее контролировать незавершенное производство.

«Общая протяженность перемещения деталей на участке сократилась более чем в три раза — с 640 до 207 метров», — сказал он.

По словам Михаила Торгашина, если раньше 13 слесарей собирали одну сеялку в день, то теперь 11 человек успевают выпустить две.

«Это все дает положительный эффект для общей экономики предприятия», — подытожил министр.