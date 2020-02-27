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Старт проекта по повышению производительности труда в Пензенской области признан успешным

13:20 | 27.02.2020 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Все целевые показатели, установленные для Пензенской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019 год, успешно выполнены. Об этом сообщил министр промышленности и инновационной политики региона Михаил Торгашин.

Старт проекта по повышению производительности труда в Пензенской области признан успешным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, было заключено 21 соглашение с предприятиями, план перевыполнен на 40%. Целевой показатель был 15 предприятий. Под управлением экспертов Федерального центра компетенций [в сфере производительности труда] обучены 135 сотрудников — на 69% выше, чем установленный показатель. 59 сотрудников обучены на предприятиях, реализующих мероприятия самостоятельно, более чем на 18% превышен показатель», — уточнил он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в четверг, 27 февраля.

Министр пояснил, что вся информация вносится в систему «Электронный бюджет».

Он добавил также, что первыми к реализации проекта под контролем федеральных специалистов подключились «ЦеСИС НИКИРЭТ» и «Фанерный завод «Власть труда».

«Вторая волна — «Свар» и «Белинсксельмаш», — отметил Михаил Торгашин.

По его словам, в третью волну попали предприятия «Пензаспецавтомаш», «Энергопромресурс», «СтанкоМашСтрой» и «Мастер-Пак».

«Есть уже определенные успехи», — сказал глава регионального Минпрома.

Михаил Торгашин напомнил, что в рамках заключенного с Минэкономразвития России соглашения на данный проект в 2019 году Пензенской области из федерального бюджета было выделено 28,9 млн. рублей, при этом регион взял на себя обязательство к 2024 году вовлечь в него 75 средних и крупных предприятий, повысить производительность труда у участников не менее чем на 25% и обеспечить обучение минимум 698 сотрудников.

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