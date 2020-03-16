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Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года Пензенской области»

11:19 | 16.03.2020 | Экономика

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года Пензенской области» стартовал в регионе.

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Требования к участникам перечислены в положении, которое размещено на сайте центра поддержки экспорта Пензенской области. Основное из них — реализация товаров, работ или услуг, предназначенных для экспорта, в 2019 году.

Вместе с заявкой необходимо представить ряд документов, а также краткую аналитическую справку и отчет по утвержденной форме.

По итогам конкурса будут определены лучшие экспортеры в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, услуг, высоких технологий, победители в номинациях «Экспортер с самой обширной географией экспорта» и «Прорыв года».

Они будут награждены дипломами и сертификатами на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии с индивидуальным стендом.

Помимо этого, победители в течение трех лет смогут использовать звание «Экспортер года Пензенской области» в информационно-рекламных целях.

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