Ольга Изранова удостоена премии «Бизнес-успех»
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Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Моторные технологии» и ООО «Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» Ольга Изранова, которая также является депутатом Пензенской городской думы, членом фракции «Единая Россия», стала одним из победителей IX сезона национальной премии «Бизнес-успех».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Она отмечена в номинации «Лучший производственный проект».
«Компания Ольги Израновой вошла в число первых малых предприятий России, решившихся на эмиссию ценных бумаг. «Моторные технологии» выплатили первые проценты по облигациям и готовятся к дополнительной эмиссии. Оборот компании — 230 млн. рублей в год», — говорится в сообщении, размещенном на сайте премии «Бизнес-успех».
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В нем добавляется, что пензенское предприятие поставляет продукцию в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Молдавию.
«Бизнес-успех» проводится с 2011 года в формате всероссийского конкурса для предпринимателей и муниципальных администраций. Его инициаторами выступают организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Общественная палата РФ.
В 2019 году состоялось 20 региональных этапов, которые объединили более 10 тыс. участников.
В Пензе этап национальной премии «Бизнес-успех» прошел 4 декабря.