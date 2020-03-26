Утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области Экономика

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Комплексный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) утвержден губернатором Иваном Белозерцевым.

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При обсуждении шагов, которые планируется предпринять в ближайшее время, Иван Белозерцев поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову и его заместителю Денису Бубнову внести необходимые корректировки с учетом тезисов, озвученных накануне президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам страны.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на данный момент план включает в себя 29 пунктов.

Так, намечено разработать и утвердить перечень системообразующих организаций Пензенской области, имеющих региональное значение или оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность на территории субъекта федерации. Эта информация должна быть направлена в министерство экономики Пензенской области для принятия дальнейших решений.

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Кроме того, планируется проработать варианты поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сферах туризма, спорта, досуга и общественного питания. Рассматривается возможность снижения налоговой нагрузки на них; уменьшения арендной платы по объектам, находящимся в собственности региона; а также оказания финансовой поддержки со стороны фонда «Поручитель».

Помимо этого, обсуждается возможность приостановления проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением случаев, когда имеется риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Среди прочего планируется предоставить микропредприятиям отсрочку по уплате страховых взносов.