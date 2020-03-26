EN
16:58:00 Четверг, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области

13:28 | 26.03.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Комплексный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) утвержден губернатором Иваном Белозерцевым.

Утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При обсуждении шагов, которые планируется предпринять в ближайшее время, Иван Белозерцев поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову и его заместителю Денису Бубнову внести необходимые корректировки с учетом тезисов, озвученных накануне президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам страны.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на данный момент план включает в себя 29 пунктов.

Так, намечено разработать и утвердить перечень системообразующих организаций Пензенской области, имеющих региональное значение или оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность на территории субъекта федерации. Эта информация должна быть направлена в министерство экономики Пензенской области для принятия дальнейших решений.

Читайте также

В Пензенской области из-за коронавируса приостановят работу ночных клубов и кинотеатров

Кроме того, планируется проработать варианты поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сферах туризма, спорта, досуга и общественного питания. Рассматривается возможность снижения налоговой нагрузки на них; уменьшения арендной платы по объектам, находящимся в собственности региона; а также оказания финансовой поддержки со стороны фонда «Поручитель».

Помимо этого, обсуждается возможность приостановления проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за исключением случаев, когда имеется риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Среди прочего планируется предоставить микропредприятиям отсрочку по уплате страховых взносов.

Новости партнеров
Читайте также
«Горводоканал» отремонтирует участок трубопровода напорной канализации на улице Аустрина В Пензенской области проезд для ветеранов и инвалидов войны будет бесплатным с 3 по 12 мая
В Пензе бухгалтер лишилась денег, стремясь подготовиться к грядущей проверке В суд подано заявление с требованием обязать жительницу Пензы вернуть маткапитал
При пожаре в Явлейке погибла пожилая женщина Васянин назвал одним из главных результатов «Лидеров России» возможность работать с Никитиным
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама