В Пензенской области из-за коронавируса приостановят работу ночных клубов и кинотеатров Общество

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также других досуговых заведений будет приостановлена в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Соответствующие изменения 25 марта внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также решено запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях до стабилизации эпидситуации.

Эти ограничения введены в дополнение к объявленным ранее. Так, с 16 марта по 15 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, в регионе прекращена эксплуатация бассейнов и других объектов физкультуры и спорта.

Читайте также

За сутки зарегистрировано 163 случая коронавируса в 20 регионах России

Помимо прочего, трем министерствам — образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта — теперь поручено принять меры по временному прекращению функционирования учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей и взрослых: школ искусств, музыкальных и спортивных школ, секций и кружков.

Вместе с тем в период действия режима повышенной готовности разрешено посещение детьми дошкольного возраста детсадов по усмотрению родителей, опекунов и попечителей.

Постановление, датированное 25 марта, вступает в силу со дня подписания.