В Пензенской области подписано постановление о мерах поддержки субъектов МСП Экономика

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства №203-пП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

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Согласно тексту документа, с момента введения режима повышенной готовности, объявленного в регионе с 16 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), для субъектов МСП, использующих на правах аренды государственное имущество Пензенской области, в том числе предоставленное в соответствии со ст. 18 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», установлена отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или по соглашению сторон.

Арендаторы, не использующие госимущество Пензенской области в связи с введением режима повышенной готовности, будут освобождены от арендной платы в период его действия.