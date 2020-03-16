В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Общество

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) введен в регионе с 16 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019). Соответствующее постановление подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, установлен региональный уровень реагирования.

«Запретить с 16 марта по 15 апреля 2020 года проведение на территории Пензенской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в постановлении.

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В соответствии с документом, граждане, посещавшие Китай, Корею, Италию, Иран, Францию, Германию, Испанию и другие страны, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязаны сообщить о своем возвращении, а также о месте и датах пребывания по телефону: +7 (8412) 42-09-47.

Кроме того, они должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию — не посещать в этот период работу, учебу и общественные места.

При появлении первых респираторных симптомов следует незамедлительно вызвать врача на дом.

Работодателям рекомендовано отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Трем региональным министерствам — культуры и туризма, образования, физической культуры и спорта — предписано разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися по усмотрению родителей или опекунов.

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Министерству образования Пензенской области поручено рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.

Министерство здравоохранения Пензенской области должно привести в полную готовность медицинские организации, в том числе обеспечить их необходимыми препаратами и изделиями медназначения.

Минздраву предстоит организовать работу подведомственных учреждений таким образом, чтобы в приоритетном порядке оказывалась медицинская помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет. Для этого будет усилена выездная амбулаторная служба.

Губернатору планируется ежедневно докладывать о ситуации с распространением COVID-19 в Пензенской области.