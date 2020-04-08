Банк «Кузнецкий» запустил механизм отсрочки по кредитным платежам для юрлиц

«Отсрочка предоставляется по запросу предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в период пандемии: грузового и пассажирского транспорта, услуг по предоставлению мест временного проживания, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, а также заемщикам – субъектам малого и среднего бизнеса, чье финансовое положение и (или) качество обслуживания долга ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 8 апреля.
В нем отмечается, что для всех остальных клиентов банк готов рассматривать реструктуризацию по действующим кредитам в индивидуальном порядке.
«В случае невозможности соблюдения особых условий кредитных договоров, возникшей вследствие приостановки деятельности, задержки оплаты от контрагентов и прочих негативных факторов, банк не будет применять штрафные санкции в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года», — добавляется в пресс-релизе.
Из его текста также следует, что банк «Кузнецкий» в течение одной недели будет принимать решение о предоставлении своим клиентам кредитов до 10 млн. рублей на оплату зарплаты и других текущих платежей при наличии минимального комплекта финансовых документов.
«Ранее банк принял решение по отсрочке уплаты начисленных комиссий за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на период до 6 месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса. До 30 сентября 2020 года отменяется комиссия за зачисление заработной платы на счета сотрудников, открытые в банке, и получение наличных на цели выплаты заработной платы. Предоставляется бесплатное открытие счета и РКО в рамках тарифного плана «Эконом», — напоминается в сообщении пресс-службы.
Комментируя введение комплекса антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин выразил надежду, что они помогут бизнесу преодолеть временные трудности.
«Мы осознаем новые вызовы и негативные процессы, с которыми столкнулось бизнес-сообщество, а также роль банка как одного из экономических институтов, который должен внести свой вклад в скорейшую стабилизацию ситуации. Для банка «Кузнецкий» это новый уровень ответственности не только к предлагаемым продуктам и услугам, но и к каждому клиенту. При этом наша стратегия на протяжении уже 30 лет остается неизменной — предоставлять современные, качественные банковские продукты. Мы намерены пересмотреть наши бизнес-планы с целью максимально оперативного реагирования на запросы наших клиентов и с учетом возникающих рисков для регионального бизнеса», — отметил он.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.
ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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