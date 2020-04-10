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На предприятиях Пензенской области с начала апреля сшито 250 тыс. защитных масок

13:30 | 10.04.2020 | Экономика

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. 250 тыс. защитных масок сшито на предприятиях Пензенской области с начала апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационного развития региона.

На предприятиях Пензенской области с начала апреля сшито 250 тыс. защитных масок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В основном эта продукция направляется целевым образом на предприятия», — пояснили в ведомстве, уточнив, что это учреждения здравоохранения, силовые структуры, непрерывно действующие организации и компании, которые включены в специальный перечень и могут продолжать функционировать в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В Минпроме отметили, что список предприятий, уже приступивших к пошиву масок и готовящихся наладить эту работу в ближайшее время, размещен на сайте ведомства.

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