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Отдельные организации лесного хозяйства продолжат работать в период самоизоляции

13:33 | 09.04.2020 | Экономика

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Некоторые типы организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесного хозяйства, включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни по 30 апреля.

Отдельные организации лесного хозяйства продолжат работать в период самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в минувшую среду, 8 апреля.

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Речь идет о трех видах организаций: осуществляющих федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный пожарный надзор в лесах; являющихся исполнителями госзаданий по охране и воспроизводству лесов; а также использующих леса для заготовки древесины в части воспроизводства и противопожарного обустройства.

На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдении режима самоизоляции.

Постановление вступило в силу.

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