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В Пензе пройдет онлайн-брифинг на тему поддержки бизнеса в условиях кризиса

14:55 | 11.04.2020 | Экономика

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Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Онлайн-брифинг, посвященный вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), состоится в Пензе в предстоящий вторник, 14 апреля.

В Пензе пройдет онлайн-брифинг на тему поддержки бизнеса в условиях кризиса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предприниматели могут задать интересующие вопросы заранее по телефону горячей линии 8-800-555-1958, организованной на базе центра «Мой бизнес».

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На портале «Мой бизнес» создан раздел, посвященный мерам антикризисной поддержки

Кроме того, такая возможность будет непосредственно во время прямого эфира — трансляцию брифинга планируется организовать на канале «Пензенская область» на портале YouTube.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в Фонде поддержки предпринимательства Пензенской области, участие в мероприятии примет заместитель председателя правительства региона Денис Бубнов.

Также разработанные на федеральном и региональном уровнях меры поддержки бизнеса разъяснят представители областных министерств экономики, промышленности и инновационной политики, департамента госимущества, управления ФНС России, банков и институтов развития.

Онлайн-брифинг начнется в 11.00.

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