Банк «Кузнецкий» готов начать выдавать бизнесу «нулевые» кредиты на выплату зарплат Экономика

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» в рамках подписанного с Минэкономразвития России соглашения готов начать выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса в пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях кредиты под 0% для выплаты зарплат сотрудникам. Это следует из сообщения пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившего в ИА «PenzaNews» в понедельник, 13 апреля.

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«Банк «Кузнецкий» подписал соглашение с министерством экономического развития РФ и включен в список уполномоченных банков согласно постановлению правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года по предоставлению льготных кредитов под 0% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса для выплаты заработной платы и сохранения численности. Предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить в банке беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам. Срок действия льготной ставки по кредиту в размере 0% составит до 6 месяцев», — говорится в пресс-релизе.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, поддержка малого и среднего бизнеса является одной из первостепенных задач кредитно-финансового учреждения.

«Мы всегда стремимся участвовать в различных мерах поддержки МСП и улучшать финансовое состояние клиентов. Предоставление краткосрочных кредитов на выплату заработной платы под нулевую процентную ставку — одна из важнейших мер, которую мы можем предоставить своим клиентам в кризисной ситуации», — подчеркнул он.

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Ранее правительство России утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, общий объем соответствующей программы оценивается в 150 млрд. рублей, она рассчитана на охват 1,5 млн. занятых граждан.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.