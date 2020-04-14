В Пензе планируется регулярно проводить онлайн-брифинги на тему поддержки бизнеса Экономика

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Онлайн-брифинги, посвященные мерам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), планируется проводить в Пензенской области на регулярной основе. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Денис Бубнов.

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«Такие брифинги, интернет-трансляции мы будем устраивать еженедельно», — сказал он в ходе первого подобного мероприятия, состоявшегося 14 апреля на базе центра «Мой бизнес», трансляция которого велась на канале «Пензенская область» на портале YouTube.

Денис Бубнов пояснил, что представители власти, банковской сферы и институтов развития будут информировать об уже утвержденных мерах поддержки бизнеса, о шагах, которые только прорабатываются, а также отвечать на вопросы, поступающие от предпринимателей как во время прямого эфира, так и по телефону горячей линии, открытой в центре «Мой бизнес».